Jüngster Spieler der CL-Geschichte: Arsenal setzt neuen Rekord

Der FC Arsenal schreibt Geschichte!

Beim 3:0-Erfolg gegen Slavia Prag feierte Max Dowman sein Debüt in der Champions League. Und das im zarten Alter von nur 15 Jahren und 308 Tagen. Damit löst er den Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko als jüngsten eingesetzten Spieler der Wettbewerbsgeschichte ab.

Dowman gilt schon länger als großes Talent. Bereits in der Premier League hatte er Ende August mit 15 Jahren und 235 Tagen sein Profidebüt gegeben und direkt einen Elfmeter herausgeholt. Nur Teamkollege Ethan Nwaneri war jünger.

Arsenal-Coach Mikel Arteta setzt voll auf den Teenager: Im League Cup stand Dowman kürzlich sogar in der Startelf – ebenfalls ein Vereinsrekord. Arteta lobte seinen Schützling als "unglaublich“ und versprach weitere Einsätze.

Der bisherige Rekordhalter Moukoko (16 Jahre, 18 Tage) hatte 2020 für Borussia Dortmund sein CL-Debüt gegeben. Auf Rang drei der jüngsten Spieler liegt Barcelonas Lamine Yamal (16 Jahre, 68 Tage).