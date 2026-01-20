Guardiola nach CL-Blamage: "Alles läuft falsch"

Manchester City ist 2026 noch nicht in Form gekommen.

In der Premier League folgte auf drei Unentschieden, eine Pleite im Manchester-Derby gegen Manchester United. Zur Krönung der Negativserie kam es nun in der Champions League zu einer blamablen 1:3-Niederlage bei Bodö/Glimt (Zum Spielbericht>>>).

Für City-Trainer Pep Guardiola kam die Stärke von Bodö nicht überraschend.

"Wir wussten, wie gut sie sind. Sie waren letztes Jahr im Europa-League-Halbfinale. Wir haben sie nicht unterschätzt. Aber wir mussten auf wichtige Spieler verzichten, und mit zehn gegen elf ist es dann schwierig", sagt der Spanier bei der Pressekonferenz nach dem Champions-League-Spiel.

"Müssen zurück auf die Siegerstraße"

Besonders zwei Spieler vermisste Guardiola gegen die Norweger: "Sie haben mit ihrer Formation das Zentrum extrem dicht gemacht, deswegen mussten wir auf die Flügel ausweichen.

Mit Jeremy Doku und Savinho fehlten uns aber unsere besten Eins-gegen-Eins-Spieler."

Die vielen Ausfälle die City zu verzeichnen hat, sind auch auf den strikten Zeitplan der vergangenen Wochen zurückzuführen. Seit dem 1. Jänner mussten die "Skyblues" bereits sieben Spiele absolvieren.

Guardiola richtet den Blick nach vorne

Trotz der vielen teils sehr schwierigen Spiele richtet Guardiola den Blick nach vorne: "Wir haben das Gefühl, dass alles falsch läuft. Heute hatte wir eine unglaubliche Möglichkeit, aber wir müssen wieder nach vorne schauen und zurück auf die Siegerstraße kommen."

Am finalen Spieltag der Champions League geht es für die "Citizens" kommende Woche gegen Galatasaray Istanbul um die Top-Acht der Ligaphase und den damit verbundenen fixen Achtelfinaleinzug.

Davor spielen sie am Wochenende noch gegen Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton. Es stehen also wohl zwei "Pflichtsiege" auf dem Programm.