Eintracht Frankfurt ist Barcas erster CL-Gegner im neuen Camp Nou

Die UEFA Champions League kehrt ins Camp Nou zurück!

Wie der FC Barcelona am Mittwoch bekannt gibt, wird das CL-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 9. Dezember (21:00 Uhr) in der umgebauten Heimspielstätte ausgetragen. Die UEFA habe grünes Licht für die Rückkehr ins "Wohnzimmer" gegeben.

Die Katalanen hatten erst kürzlich verlautbart, dass das Ligaspiel gegen Athletic Bilbao am kommenden Samstag im Camp Nou über die Bühne gehen wird. Aktuell bietet das Stadion, an dem noch gebaut wird, Platz für 45.401 Fans. Nach der endgültigen Fertigstellung soll das Camp Nou ein Fassungsvermögen von 105.000 Zuschauern haben.

Letztes CL-Spiel im Camp Nou vor über drei Jahren

Die Katalanen kehren damit ein Jahr später als ursprünglich geplant in ihre Heimstätte zurück. Eine (Teil-)Eröffnung musste mehrmals verschoben werden. Während der Umbauarbeiten spielte Barca im Olympiastadion auf dem Montjuic.

Das letzte Pflichtspiel im Camp Nou fand Ende Mai 2023 statt, das letzte CL-Spiel war ein 0:3 gegen den FC Bayern München im Oktober 2022.

Bereits Anfang November hatte der FC Barcelona über 20.000 Fans zu einer öffentlichen Trainingseinheit ins Stadion geladen und dabei einen ersten Probelauf durchgeführt.

Eintracht Frankfurt hat gute Erinnerungen an das Camp Nou. Im Europa-League-Viertelfinale der Saison 2021/22 gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mit 3:2 gegen die Katalanen und holte in weiterer Folge den EL-Titel. Damals wurde die Eintracht von tausenden Frankfurt-Fans im Camp Nou unterstützt.