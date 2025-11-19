Austrias Triendl: "Wir hatten nicht mal eine eigene Kabine"

Lena Triendl trägt seit 2023 das Trikot der Wiener Austria. Zuvor lief sie für den SC Sand und Werder Bremen auch in der Deutschen Bundesliga auf.

Mit den "Veilchen" steht Triendl nun vor dem Rückspiel im Europa-Cup-Achtelfinale gegen Anderlecht (Mittwoch, 19:30 Uhr), einem besonderen Highlight ihrer bisherigen Karriere.

Im LAOLA1-Interview spricht die 25-jährige Offensivkraft über die Entwicklung des Frauenfußballs, Rückschläge, die Bedeutung professioneller Strukturen und geänderte Rollenbilder.

Triendl verrät außerdem, wem sie die Daumen drückt, wenn ihr Freund, der für Blau-Weiß Linz kickt, gegen die Austria spielt, erzählt von fehlenden Kabinen bei Werder Bremen und ihren Gedanken an ein Karriere-Ende.