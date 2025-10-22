Kracher-Duell in der Champions League!

Am dritten Spieltag der Champions League empfängt Eintracht Frankfurt zu Hause den englischen Meister der Vorsaison, den FC Liverpool.

Die deutsche Mannschaft musste nach einem fulminanten 5:1 am ersten Spieltag der CL, zuletzt einige Pleiten einstecken. Die Mannschaft rund um Trainer Dino Toppmöller konnte nur eines der letzten fünf Pflichtspiele für sich entscheiden.

Auch die "Reds" sind spätestens durch die 1:2-Heimpleite am Sonntagnachmittag gegen Manchester United in eine handfeste Krise gerutscht. Auch der englische Topklub verlor die letzten vier Pflichtspiele.

All jene, die sich die Partie bequem von zu Hause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20:15 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters.

Bereits ab 7,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER >>>