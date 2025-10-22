NEWS

Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool

Nach zwei spektakulären Spielen gegen Galatasary und Atletico, empfängt Frankfurt nun den amtierenden englischen Meister. Hier siehst du die Partie live im TV:

Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kracher-Duell in der Champions League!

Am dritten Spieltag der Champions League empfängt Eintracht Frankfurt zu Hause den englischen Meister der Vorsaison, den FC Liverpool.

Die deutsche Mannschaft musste nach einem fulminanten 5:1 am ersten Spieltag der CL, zuletzt einige Pleiten einstecken. Die Mannschaft rund um Trainer Dino Toppmöller konnte nur eines der letzten fünf Pflichtspiele für sich entscheiden.

Auch die "Reds" sind spätestens durch die 1:2-Heimpleite am Sonntagnachmittag gegen Manchester United in eine handfeste Krise gerutscht. Auch der englische Topklub verlor die letzten vier Pflichtspiele.

All jene, die sich die Partie bequem von zu Hause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20:15 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters.

Bereits ab 7,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER >>>

Mehr zum Thema

"Müssen gewinnen" - Bayern vor besonderem Spiel für Kompany

"Müssen gewinnen" - Bayern vor besonderem Spiel für Kompany

Champions League
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
4
CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

Champions League
1
EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

FIFA WM
4
Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Champions League
32
Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Champions League
2
Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Champions League
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Liverpool Eintracht Frankfurt