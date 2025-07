Der FC Red Bull Salzburg kann heute den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League fixieren. Die "Bullen" empfangen Brann Bergen zum Rückspiel in Salzburg (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Hinspiel in Norwegen in der Vorwoche endete mit einem 4:1-Erfolg der Salzburger, die damit etwas entspannter ins Rückspiel gehen können. Am Wochenende gab es im UNIQA ÖFB-Cup ein klares 4:0 bei Union Dietach. Die Norweger hatten vergangenes Wochenende spielfrei.

Bei einem Aufstieg würde auf Salzburg in der 3. Quali-Runde Club Brügge warten.

FC Salzburg - Brann Bergen im LIVE-Ticker: