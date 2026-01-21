Harry Kane schießt zehn Bayern ins CL-Achtelfinale

Der FC Bayern München setzt sich am siebten Spieltag der UEFA Champions League mit zwei Schönheitsfehlern gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise mit 2:0 durch.

Kim sieht nach rund einer Stunde Rot und Kane verpasst mit einem vergebenen Elfmeter einen Hattrick. Ein Platz unter den Top 8 ist der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany aber nicht mehr zu nehmen. Damit fixiert der deutsche Rekordmeister am vorletzten Spieltag den Einzug ins CL-Achtelfinale.

Bayern tut sich in Hälfte eins schwer

Die Gastgeber starten mit zwei Offensivaktionen ins Spiel. Ex-Sturm-Keeper Scherpen ist gegen Kane beide Male aufmerksam (2., 4.).

Auch Scherpens Vorderleute sind in der ersten Hälfte hellwach. Bayern bekommt wenig Platz, zugleich lassen die Münchner im letzten Drittel Spielwitz und Präzision vermissen.

So werden die Belgier gefährlich. Mac Allister rutscht in eine Freistoß-Flanke, kommt mit seinem rechten Fuß aber nicht entscheidend hin (20.). Dafür hat Solostürmer David wenig später die Top-Chance auf den Führungstreffer. Sein Kopfballversuch nach einer Halbfeld-Flanke fällt aber zu zentral aus, Bayern-Keeper Neuer ist mit einem guten Reflex zur Stelle (29.).

Vor der Pause ärgert sich Kane über Guerreiro, der ihm nach einer Ecke den Ball und damit eine aussichtsreiche Kopfball-Chance wegnimmt (40.).

Kane an die Latte

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten klappt die Corner-Variante besser. Kane köpft nach einer Olise-Ecke zum 1:0 ein (52.).

Nur zwei Minuten später sorgt Kane wieder für Gefahr. Er hat halblinks plötzlich viel Platz und will an Scherpen vorbeigehen. Der Saint-Gilloise-Schlussmann bringt den Engländer zu Fall – Elfmeter für die Bayern. Der FCB-Goalgetter lässt sich die Chance nicht nehmen und schnürt seinen Doppelpack (55.).

Danach wird die Partie hektischer. Zunächst teilt Olise aus und sieht Gelb (58.), dann fliegt Kim mit Gelb-Rot vom Feld, da er ÖFB-Legionär Florucz zurückhält (63.). In der nächsten Aktion trifft David FCB-Vorlagengeber Olise unsanft von hinten (66.).

In der Schlussphase übernehmen die Bayern die Kontrolle und können durch einen weiteren Strafstoß auf 3:0 erhöhen. Nach einem Handspiel zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Kane tritt an, aber trifft nur die Latte (81.).

Am Ende bleibt es beim 2:0-Sieg, womit die Bayern fix im CL-Achtelfinale stehen. Es ist der erste Zu-Null-Sieg für die Münchner im neuen Jahr. Die Belgier sind auf Tabellenplatz 31 zu finden und müssen um den Einzug unter die Top 24 zittern.