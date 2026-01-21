Olympique Marseille Olympique Marseille OM Liverpool FC Liverpool FC LFC
Endstand
0:3
0:1 , 0:2
NEWS

CL: Szoboszlai-Geniestreich! Liverpool knackt mutiges Marseille

Die "Reds" bestehen im Stade Velodrome - auch dank des Freistoß-Tricks eines Ex-Salzburgers.

CL: Szoboszlai-Geniestreich! Liverpool knackt mutiges Marseille Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Liverpool setzt sich in der siebten Runde der Ligaphase der UEFA Champions League gegen Olympique Marseille durch.

Die "Reds" feiern im altehrwürdigen Stade Velodrome einen 3:0-Auswärtssieg.

Für die Tore sorgen Mittelfeld-Star Dominik Szoboszlai, ein Eigentor von Geronimo Rulli sowie Joker Cody Gakpo.

Szoboszlai stellt Weichen auf Sieg

In Führung gehen die Briten dank des ungarischen Ex-Salzburgers Szoboszlai, der kurz vor der Halbzeit einen Freistoß unter der Mauer hindurch ins rechte untere Eck setzt (45+1.).

Marseille kämpft wacker und erspielt sich ebenfalls gute Chancen, fängt sich dann aber in der frühen Schlussphase das 0:2 - Frimpong tankt sich über die rechte Seite toll durch und erzwingt mit einem Querpass ein Eigentor von OM-Keeper Geronimo Rulli (72.).

Den Schlusspunkt setzt der eingewechselte Cody Gakpo quasi mit dem Schlusspfiff. Nach Gravenberch-Pass besorgt er den 3:0-Endstand (90+3.).

Liverpool setzt sich mit seinem fünften Sieg in der laufenden Königsklassen-Saison auf Rang vier der Tabelle. Marseille erleidet die vierte Niederlage und rutscht auf Rang 19 ab.

UEFA Champions League Fußball FC Liverpool Olympique Marseille Dominik Szoboszlai