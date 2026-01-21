CL: Szoboszlai-Geniestreich! Liverpool knackt mutiges Marseille

Der FC Liverpool setzt sich in der siebten Runde der Ligaphase der UEFA Champions League gegen Olympique Marseille durch.

Die "Reds" feiern im altehrwürdigen Stade Velodrome einen 3:0-Auswärtssieg.

Für die Tore sorgen Mittelfeld-Star Dominik Szoboszlai, ein Eigentor von Geronimo Rulli sowie Joker Cody Gakpo.

Szoboszlai stellt Weichen auf Sieg

In Führung gehen die Briten dank des ungarischen Ex-Salzburgers Szoboszlai, der kurz vor der Halbzeit einen Freistoß unter der Mauer hindurch ins rechte untere Eck setzt (45+1.).

Marseille kämpft wacker und erspielt sich ebenfalls gute Chancen, fängt sich dann aber in der frühen Schlussphase das 0:2 - Frimpong tankt sich über die rechte Seite toll durch und erzwingt mit einem Querpass ein Eigentor von OM-Keeper Geronimo Rulli (72.).

Den Schlusspunkt setzt der eingewechselte Cody Gakpo quasi mit dem Schlusspfiff. Nach Gravenberch-Pass besorgt er den 3:0-Endstand (90+3.).

Liverpool setzt sich mit seinem fünften Sieg in der laufenden Königsklassen-Saison auf Rang vier der Tabelle. Marseille erleidet die vierte Niederlage und rutscht auf Rang 19 ab.