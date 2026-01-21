Bodö/Glimt Bodö/Glimt BOG Manchester City Manchester City MCI
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Kasper Hoegh
  • Kasper Hoegh
  • Jens Hauge
  • Rayan Cherki
NEWS

Manchester City überweist Fans nach CL-Niederlage Geld zurück

Der Verein nimmt dazu rund 11.000 Euro in die Hand.

Manchester City überweist Fans nach CL-Niederlage Geld zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage (zum Spielbericht >>>) in der UEFA Champions League gegen Bodö/Glimt überweist Manchester City seinen mitgereisten Fans das Geld für die Tickets zurück.

Insgesamt wurde das Team von 374 Fans begleitet. Top-Star Erling Haaland postet nach dem Spiel auf "X": "Wir konnten eure Unterstützung nicht unbeantwortet lassen, jetzt müssen wir gemeinsam die Wende schaffen".

Für ein Ticket im Aspmyra Stadion mussten die Mitgereisten rund 29 Euro ausgeben. Der Verein nimmt somit rund 11.000 Euro in die Hand. In einem Statement erklären sie: "Die Kosten zu übernehmen ist das Mindeste, was wir tun können".

Dazu ergänzte das Team: "Wir sind uns auch bewusst, dass es für die Fans, die uns an diesem für uns schwierigen Abend auf dem Spielfeld in der eisigen Kälte unterstützt haben, eine lange Reise war".

