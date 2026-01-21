Hier siehst du Olympique Marseille gegen Liverpool im TV

Mo Salah ist zurück beim FC Liverpool. Nach seiner Afrika-Cup-Teilnahme steht der Ägypter im Kader für Liverpools Auswärtsspiel gegen Olympique Marseille am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Klubs fuhren vor dem Jahreswechsel Siege in der Königsklasse ein. Die "Reds" setzten sich mit 1:0 bei Inter durch. Die Franzosen gewannen 3:2 bei Union Saint-Gilloise.

