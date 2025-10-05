Sturm Graz springt an die Tabellenspitze!

Die "Blackies" gewinnen in der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts beim SCR Altach knapp mit 2:0. Die Entscheidung fällt spät.

Sturm-Coach Jürgen Säumel und Altach-Trainer Fabio Ingolitsch schicken ihre Teams gespiegelt im 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld aufs Feld und ähnlicher Herangehensweise. Genau so gestaltet sich dann auch der erste Durchgang: Beide Teams neutralisieren sich zunehmend, die Intensität ist hoch und es gibt viele Zweikämpfe.

Dass zudem die beiden besten Defensivreihen der Liga aufeinandertreffen, ist ebenfalls zu sehen. Beide Teams finden im letzten Drittel kaum Lösungen, einzig Altach hat in Person von Marlon Mustapha eine Topchance auf die Führung. Der Stürmer scheitert aber mit einem zentralen Schuss am stark parierenden Oliver Christensen (15.).

Sturm druckvoller

Die Gäste kommen besser aus der Kabine und haben schnell die erste gute Chance. Nach einem langen Ball von Gorenc-Stankovic hat Malone viel Raum vor sich. Der Stürmer knallt die Kugel in Richtung langes Eck, scheitert aber am stark parierenden Stojanovic (52.).

Nach etwas mehr als einer Stunde werden die "Blackies" etwas druckvoller, viel mehr als ein Abseitstor schaut aber auch nicht raus (67.). Altach hingegen kommt fast im Gegenzug zu einer guten Gelegenheit durch Greil, Christensen kann sich aber auszeichnen (70.).

Erst in Minute 78 haben die Grazer die beste Chance der Partie. Grgic kann eine Kopfballvorlage von Kiteishvili aus wenigen Metern aber nicht im Tor unterbringen.

Kiteishvili vom Punkt

Wenn aus dem Spiel heraus eben nichts geht, müssen die Standards her. Ingolitsch foult Beganovic im Strafraum und Schiedsrichter Simsec zeigt auf den Punkt. Den Strafstoß knallt Kiteishvili zu seinem 50. Bundesliga-Treffer überlegt ins linke Eck zum 1:0 (85.).

Am Ende findet Altach keine Antwort mehr und Sturm kontert in der letzten Minute nochmal eiskalt. Beganovic lässt Zech stehen und verwertet eiskalt zum 2:0 (90.+5). So springt Sturm an die Tabellenspitze, Altach rutscht auf Rang sechs ab.

