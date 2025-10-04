Suche
    Shon Weissman beendet die Erfolgsserie der Wiener Austria

    Die Stahlstädter erweisen sich für die Veilchen als harter Brocken. Die Entscheidung fällt vom Punkt.

    Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Blau-Weiß Linz feiert in der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga einen überraschenden 1:0-Auswärtssieg bei der bis dato so formstarken Wiener Austria.

    Die Begegnung startet ausgeglichen, mit wenigen Highlights. Beide Teams beginnen in ihrer gewohnten Dreierkette und neutralisieren sich dadurch zunehmend.

    Trotzdem sind es die Hausherren, die vor dem Tor für mehr Gefahr sorgen. Botic scheitert jedoch dreimal mit zu zentralen Abschlüssen an BW-Keeper Baier (6./29./31.). 

    Erst gegen Ende des ersten Spielabschnitts werden die Gäste stärker, einzig die Abgebrühtheit vor dem Tor fehlt. Zuerst schießt Goiginger aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei (44.), dann bringt auch Ronivaldo nach schöner Vorarbeit von Weissman den Ball nicht aufs Tor (45.+1). So geht es torlos in die Kabinen.

    Weissman mit der Entscheidung

    Die Hausherren kommen deutlich besser aus der Kabine und drücken auf den Führungstreffer. Es fehlt aber die Effizienz vor dem Tor. Radonjic köpft nach einer Eckball-Variante am Tor vorbei (47.) und Kapitän Fischer scheitert aus wenigen Metern erneut nach einer Ecke an Maranda auf der Torlinie (54.). 

    Danach gestaltet sich die Partie wieder offener, Blau-Weiß wird zunehmend besser und hat dann etwas Glück. Der kurz zuvor eingewechselte Maybach steigt Mensah auf den Fuß und bringt ihn im Strafraum. Weissman verwandelt den Strafstoß zur Führung für die Linzer Gäste (79.).

    Austria Wien-Coach Stephan Helm wirft in weiterer Folge alles nach vorne, Blau-Weiß bringt den Auswärtserfolg aber schließlich über die Zeit.

    Die Linzer springen daher auf den achten Tabellenrang vor (10 Zähler), die Wiener (13) bleiben indes am fünften Platz und kassieren nach zuletzt vier Siegen in Folge eine Niederlage.

