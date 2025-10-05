Suche
    Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
    Endstand
    2:1
    1:1, 1:0
    • Soumaila Diabate
    • Sota Kitano
    • Andrija Radulovic
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Salzburg gewinnt Topspiel gegen Rapid

    Die Salzburger können sich bei einem überragenden Alexander Schlager bedanken, der unzählige Paraden gegen dominante Rapidler hatte.

    Salzburg gewinnt Topspiel gegen Rapid Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der SK Rapid Wien muss die Tabellennführung in der ADMIRAL Bundesliga abgeben.

    Die Wiener verlieren bei Red Bull Salzburg mit 1:2.

    Vor allem die Chancenverwertung und ein überragender Alexander Schlager machen den Rapidlern einen Strich durch die Rechnung.

    Rapid dominant

    Rapid startet sehr aktiv in die Partie. Schon in der 6. Minute prüft Wurmbrand Alexander Schlager, doch der Salzburger Schlussmann kann den Ball gerade noch rausfischen.

    Knapp zehn Minuten später ist es erneut Wurmbrand. Der Youngster der Wiener bringt eine Flanke genau auf den Kopf von Matthias Seidl, allerdings ist wieder Schlager zur Stelle und kann die Kugel mit einer starken Reaktion von der Linie kratzen.

    Auch danach sind es die Hütteldorfer, die das Spielgeschehen dominieren, aber die Salzburger sind es, die mit ihrer ersten Chance treffen. Über Krätzig und Bischoff landet der Ball in der Mitte, dort kommt Diabate angerauscht und hämmert die Kugel zur Führung ins Netz (38.).

    Rapid lässt sich vom Gegentreffer jedoch nicht unterkriegen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte gelingt es den Grün-Weißen, den Ball im Tor unterzubringen. Radulovic trifft nach einem schönen Pass von Seidl zum Ausgleich (45.).

    Salzburg trifft, Rapid vergibt Elfmeter

    Nach dem Seitenwechsel macht Rapid weiter, wo sie aufgehört haben. Doch Radulovic, Seidl und Mbuyi scheitern allesamt am überragenden Schlager.

    So sind es wieder die "Bullen", die in Führung gehen. Nach einem langen Ball scheitert Baidoo zunächst zweimal an Hedl, doch Kitano kommt an den Abpraller und knallt die Kugel ins Netz (57.).

    Die erneute Führung der Salzburger nimmt den Rapidlern dann zunächst die Luft aus der Partie. Doch in der 79. Minute wird Radulovic im Strafraum von Alajbegovic zu Fall gebracht. Doch Rapid-Kapitän Seidl schießt den anschließenden Elfmeter übers Gehäuse.

    Mit dem Sieg zieht Salzburg in der Tabelle vorbei und steht nur auf Rang drei. Die Wiener rutschen auf den vierten Platz ab.

    Rapid gegen Salzburg: Diese Duelle waren unvergesslich!

    Vorschau
    FC Red Bull Salzburg - SK Rapid: 0:7 (0:5)
    FC Red Bull Salzburg - SK Rapid: 0:7 (0:5)

    Slideshow starten

    23 Bilder

    Mehr zum Thema

    Rapid gegen Salzburg: Diese Duelle waren unvergesslich!

    Rapid gegen Salzburg: Diese Duelle waren unvergesslich!

    Bundesliga - Diashows
    197
    Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - SK Rapid

    Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - SK Rapid

    Bundesliga - Saison 2025/26
    151
    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Bundesliga - Ansakonferenz
    12
    Rapid muss gegen Salzburg wohl auf Stürmer verzichten

    Rapid muss gegen Salzburg wohl auf Stürmer verzichten

    Bundesliga
    62
    Salzburg-Coach Letsch: Rapid zurecht auf Platz eins

    Salzburg-Coach Letsch: Rapid zurecht auf Platz eins

    Bundesliga
    69
    Das schmerzt Rapid! "Wenige Fehler wurden bitter bestraft"

    Das schmerzt Rapid! "Wenige Fehler wurden bitter bestraft"

    Bundesliga
    101
    Salzburg erleichtert: "Kein souveräner Sieg? Zweitrangig!"

    Salzburg erleichtert: "Kein souveräner Sieg? Zweitrangig!"

    Bundesliga
    58
    Und mit welchem Gefühl geht Rapid nun in die Pause?

    Und mit welchem Gefühl geht Rapid nun in die Pause?

    Bundesliga
    65

    Kommentare