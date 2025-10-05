Salzburg gewinnt Topspiel gegen Rapid

Der SK Rapid Wien muss die Tabellennführung in der ADMIRAL Bundesliga abgeben.

Die Wiener verlieren bei Red Bull Salzburg mit 1:2.

Vor allem die Chancenverwertung und ein überragender Alexander Schlager machen den Rapidlern einen Strich durch die Rechnung.

Rapid dominant

Rapid startet sehr aktiv in die Partie. Schon in der 6. Minute prüft Wurmbrand Alexander Schlager, doch der Salzburger Schlussmann kann den Ball gerade noch rausfischen.

Knapp zehn Minuten später ist es erneut Wurmbrand. Der Youngster der Wiener bringt eine Flanke genau auf den Kopf von Matthias Seidl, allerdings ist wieder Schlager zur Stelle und kann die Kugel mit einer starken Reaktion von der Linie kratzen.

Auch danach sind es die Hütteldorfer, die das Spielgeschehen dominieren, aber die Salzburger sind es, die mit ihrer ersten Chance treffen. Über Krätzig und Bischoff landet der Ball in der Mitte, dort kommt Diabate angerauscht und hämmert die Kugel zur Führung ins Netz (38.).

Rapid lässt sich vom Gegentreffer jedoch nicht unterkriegen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte gelingt es den Grün-Weißen, den Ball im Tor unterzubringen. Radulovic trifft nach einem schönen Pass von Seidl zum Ausgleich (45.).

Salzburg trifft, Rapid vergibt Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel macht Rapid weiter, wo sie aufgehört haben. Doch Radulovic, Seidl und Mbuyi scheitern allesamt am überragenden Schlager.

So sind es wieder die "Bullen", die in Führung gehen. Nach einem langen Ball scheitert Baidoo zunächst zweimal an Hedl, doch Kitano kommt an den Abpraller und knallt die Kugel ins Netz (57.).

Die erneute Führung der Salzburger nimmt den Rapidlern dann zunächst die Luft aus der Partie. Doch in der 79. Minute wird Radulovic im Strafraum von Alajbegovic zu Fall gebracht. Doch Rapid-Kapitän Seidl schießt den anschließenden Elfmeter übers Gehäuse.

Mit dem Sieg zieht Salzburg in der Tabelle vorbei und steht nur auf Rang drei. Die Wiener rutschen auf den vierten Platz ab.

