Bundesliga LIVE: GAK - WAC

Der GAK empfängt am Samstag in der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga den Wolfsberger AC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Als einziger der zwölf Bundesliga-Klubs wartet der GAK noch auf den ersten Saisonsieg. Zwar sammelten die Grazer mittels Remis fünf Punkte, dennoch hat die Truppe von Ferdinand Feldhofer derzeit die rote Laterne inne.

Beim WAC sieht die Lage deutlich besser aus. Der Cupsieger hält bereits bei 14 Punkten und ist dementsprechend auch in der oberen Tabellenregion zu finden. Zuletzt bezwang man den LASK mit 1:0.

In der vergangenen Saison versprachen die Duelle der beiden Teams viel Spannung und vor allem auch einige Tore. Die Ergebnisse lauteten 4:3 beziehungsweise 4:2 für den WAC.

