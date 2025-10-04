Suche
    Grazer AK Grazer AK GAK Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
    Endstand
    1:3
    1:1, 0:2
    • Daniel Maderner
    • Markus Pink
    • Alessandro Schöpf
    • Donis Avdijaj
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Bundesliga LIVE: GAK - WAC

    In Runde neun der ADMIRAL Bundesliga bekommt es der GAK zuhause mit dem Wolfsberger AC zu tun. LIVE-Infos:

    Bundesliga LIVE: GAK - WAC Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der GAK empfängt am Samstag in der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga den Wolfsberger AC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Als einziger der zwölf Bundesliga-Klubs wartet der GAK noch auf den ersten Saisonsieg. Zwar sammelten die Grazer mittels Remis fünf Punkte, dennoch hat die Truppe von Ferdinand Feldhofer derzeit die rote Laterne inne.

    Beim WAC sieht die Lage deutlich besser aus. Der Cupsieger hält bereits bei 14 Punkten und ist dementsprechend auch in der oberen Tabellenregion zu finden. Zuletzt bezwang man den LASK mit 1:0.

    In der vergangenen Saison versprachen die Duelle der beiden Teams viel Spannung und vor allem auch einige Tore. Die Ergebnisse lauteten 4:3 beziehungsweise 4:2 für den WAC.

    Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

    LIVE-Ticker:

    Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26

    Vorschau
    12. LASK
    11. FK Austria Wien

    Slideshow starten

    13 Bilder

    Mehr zum Thema

    Platz zwei! WAC verschärft GAK-Krise

    Platz zwei! WAC verschärft GAK-Krise

    Bundesliga - Saison 2025/26
    9
    Matchwinner Schöpf will "Teil zu ÖFB-Erfolg beitragen"

    Matchwinner Schöpf will "Teil zu ÖFB-Erfolg beitragen"

    Bundesliga
    3
    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Bundesliga - Ansakonferenz
    12
    Trotz Niederlage: Keine Trainerdiskussion beim GAK

    Trotz Niederlage: Keine Trainerdiskussion beim GAK

    Bundesliga
    27
    Kühbauer kritisiert Schiedsrichter: "Geht zu weit"

    Kühbauer kritisiert Schiedsrichter: "Geht zu weit"

    Bundesliga
    44
    GAK-Profi erstmals für Nationalteam nominiert

    GAK-Profi erstmals für Nationalteam nominiert

    Bundesliga
    9
    Das sind die Gewinner:innen der Bruno Gala 2025

    Das sind die Gewinner:innen der Bruno Gala 2025

    Bundesliga
    24
    "Unvorstellbar!" - GAK kritisiert Stadion-Pläne

    "Unvorstellbar!" - GAK kritisiert Stadion-Pläne

    Bundesliga
    199

    Kommentare