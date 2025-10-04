Suche
    news

    Bundesliga LIVE: Austria Wien - Blau-Weiß Linz

    Der FAK empfängt in Runde neun der ADMIRAL Bundesliga Blau-Weiß aus der Stahlstadt. LIVE:

    Blau-Weiß Linz gastiert an Spieltag neun der ADMIRAL Bundesliga bei der Wiener Austria (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

    Die Austria ist frischgebackener Derby-Sieger, feierte vergangenes Wochenende einen fulminanten 3:1-Auswärtssieg bei Rapid. Damit sind die Veilchen endgültig in der Saison angekommen. Mit 13 Punkten sind die Wiener derzeit Fünfter.

    Der Derby-Sieg war außerdem der vierte volle Erfolg in Serie für den FAK.

    BW Linz liegt mit sieben Zählern derzeit auf dem zehnten Platz. Vergangenes Wochenende siegten die Blau-Weißen daheim mit 1:0 gegen Altach und so feierten die Linzer den zweiten Sieg aus den letzten drei Partien.

    LIVE-Ticker:

    Kommentare