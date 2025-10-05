Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - SK Rapid

Das Topspiel der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga steigt zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Rapid (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach zwei Niederlagen gegen Wolfsberg sowie Sturm konnten die Bullen jüngst einen 2:1-Sieg über die WSG Tirol feiern. 14 Punkte gingen bereits auf das Konto von Thomas Letsch und seine Truppe.

Die Gäste aus Hütteldorf mussten derweil einen herben Rückschlag einstecken. Man holte sich die erste Saisonniederlage ausgerechnet gegen Stadtrivale Austria Wien im 347. Wiener Derby (3:1 für die Veilchen).

Im letzten direkten Aufeinandertreffen bezwangen die Mozartstädter die Grün-Weißen mit 4:2.

