    news

    Bundesliga LIVE: SV Ried - WSG Tirol

    Der Aufsteiger aus Ried empfängt am neunten Spieltag die WSG Tirol. Beide Teams sind derzeit nicht in Bestform. LIVE:

    In der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga bekommt es die SV Ried am Samstag mit der WSG Tirol zu tun (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Nach zwei Siegen gegen die Bundesland-Konkurrenten Blau-Weiß Linz und LASK zeigte die Ergebniskurve bei den Riedern zuletzt wieder nach unten. Gegen Hartberg und die Austria setzte es zwei Niederlagen, zuletzt remisierte man gegen den GAK. Acht Punkte hat der Aufsteiger bisher gesammelt.

    Auch die WSG durfte bereits über zwei Ligasiege jubeln - diese liegen aber lang zurück. Jüngst unterlagen die Tiroler Salzburg zuhause mit 1:2. Mit neun Zählern am Konto liegen die Tiroler damit unmittelbar vor Ried.

    Das letzte direkte Duell fand im Mai 2023, damals im unteren Playoff der Bundesliga, statt. Die Partie endete mit 1:1.

    Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

    LIVE-Ticker:

    WSG ohne Chance: Ried feiert ersten Heimsieg der Saison

    Bundesliga - Saison 2025/26
    Große Erleichterung nach erstem Rieder Heimsieg

    Bundesliga
    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Bundesliga - Ansakonferenz
    SV Ried mit knapp einer Million Verlust im Aufstiegsjahr

    Bundesliga
    Baden Frederiksen ist zurück in der Bundesliga

    Bundesliga
    Shon Weissman beendet die Erfolgsserie der Wiener Austria

    Bundesliga - Saison 2025/26
    Platz zwei! WAC verschärft GAK-Krise

    Bundesliga - Saison 2025/26
    Matchwinner Schöpf will "Teil zu ÖFB-Erfolg beitragen"

    Bundesliga
