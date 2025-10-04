Bundesliga LIVE: SV Ried - WSG Tirol

In der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga bekommt es die SV Ried am Samstag mit der WSG Tirol zu tun (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach zwei Siegen gegen die Bundesland-Konkurrenten Blau-Weiß Linz und LASK zeigte die Ergebniskurve bei den Riedern zuletzt wieder nach unten. Gegen Hartberg und die Austria setzte es zwei Niederlagen, zuletzt remisierte man gegen den GAK. Acht Punkte hat der Aufsteiger bisher gesammelt.

Auch die WSG durfte bereits über zwei Ligasiege jubeln - diese liegen aber lang zurück. Jüngst unterlagen die Tiroler Salzburg zuhause mit 1:2. Mit neun Zählern am Konto liegen die Tiroler damit unmittelbar vor Ried.

Das letzte direkte Duell fand im Mai 2023, damals im unteren Playoff der Bundesliga, statt. Die Partie endete mit 1:1.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

