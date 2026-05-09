Wasserschlacht in Graz! GAK muss in Linz in ein Endspiel

Erleichterung beim SCR Altach! Die Vorarlberger werden auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga spielen.

Die Partie der 31. Runde beim GAK endet 2:2. Für Altach reicht das für den Klassenerhalt. Die Grazer müssen hingegen auch am letzten Spieltag noch bangen, bei einer Niederlage auswärts bei Blau-Weiß Linz wären sie abgestiegen.

Der Hauptakteur der Partie in Liebenau ist aber kein Spieler, sondern der Regen. Rund zwei Stunden vor Anpfiff hatte es in Graz stark zu regnen begonnen.

Die Spielbedingungen sind für beide Teams grenzwertig, wirkliche Passkombinationen sind beinahe unmöglich.

Wenig überraschend sind die ersten 35 Minuten ausgeglichen mit kaum großen Torchancen für beide Mannschaften.

Traumtor von Greil

Für das große Highlight sorgt Patrick Greil. Der Altacher Spielmacher erobert sich in der 37. Minute den Ball auf der linken Seite und flankt aus rund 40 Metern Entfernung unter die Latte.

Die zweite Hälfte beginnt mit rund 15 Minuten Verspätung. Der Grund sind Funkprobleme des Schiedsrichter-Teams rund um Isa Simsek.

Der GAK zeigt sich im zweiten Abschnitt bemüht, kommt aber kaum zu Möglichkeiten. Altach ist auf der anderen Seite eiskalt.

Ein weiter Einwurf von Altach landet bei Vesel Demaku (59.) und der 26-Jährige knallt den Ball unhaltbar ins linke Eck.

In einer dramatischen Schlussphase gelingt dem GAK durch Daniel Maderner (87.) und Murat Satin (90.+8) noch der Ausgleich. Der überschwängliche Jubel ist verfrüht, der Punkt reicht noch nicht für den Klassenerhalt.

GAK muss bangen

Während Altach mit drei Punkten Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz und der Vorreihung bei Punktegleichheit auf der sicheren Seite ist, wird es für den GAK noch eng.

Die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer liegt drei Zähler vor den Linzern, bei Punktegleichheit wird Linz aber vorgereiht. Am kommenden Samstag kommt es im direkten Duell mit Blau-Weiß zum großen finalen Showdown um den Klassenerhalt.