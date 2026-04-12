Kuriose Trikotpanne beim TSV Hartberg

Pannen beim Bedrucken der Spielertrikots passieren selten, aber immer wieder - und diesmal beim TSV Hartberg.

Der Leidtragende in diesem Fall ist Lukas Fridrikas, bei dessen Trikot für das Spiel gegen Sturm Graz (zum LIVE-Ticker>>>) im Zuge des Drucks offensichtlich ein "R" im Namen abhandengekommen ist. Auf dem Jersey des Angreifers ist unter seiner Rückennummer 30 der Name "Fridikas" zu lesen.

Der Spieler selbst dürfte den Fauxpas allerdings mit einem Schmunzler hingenommen haben. Zu Beginn der zweiten Hälfte erschien Fridrikas dann mit einem Trikot mit korrektem Namen auf dem Rasen.

Generell hat Hartberg derzeit ohnehin andere Themen, wie etwa die sich ziehende Vertragsverlängerung mit Trainer Manfred Schmid. Der 55-Jährige nahm dazu vor dem Spiel ausführlich Stellung (hier lesen>>>).