Hedl-Patzer! Sturm beendet Rapid-Serie

Der SK Sturm setzt sich im Topspiel der 25. Runde der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga mit 2:0 beim SK Rapid durch.

Dabei setzen die Grazer im ewigen Schlager zunächst auf Standardsituationen. Ein Eckball führt auch zur Führung der Steirer.

Albert Vallci sorgt nach einem Corner aus kurzer Distanz nach einer Drehung für das 1:0 der "Blackies" (13.). Beinahe können die Grazer die Führung auch ausbauen.

Denn Gizo Mamageishvili scheitert nach einem groben Fehler im Spielaufbau der Wiener am rechten Pfosten (20.). Rapid präsentiert sich vor dem Seitenwechsel hingegen bemüht, aber verzeichnet keine Großchance.

Hedl mit einem großen Patzer - Sturm darf jubeln

Nach dem Seitenwechsel agiert Sturm selbstbewusst und aktiv. Doch den zweiten Treffer für die Grazer besorgt Rapid mehr oder weniger selbst.

Rapid-Schlussmann Niklas Hedl patzt nämlich bei einem Hödl-Schuss. Seedy Jatta reagiert am schnellsten und bugsiert das Leder zur 2:0-Führung über die Linie (52.). Daraufhin kontrolliert Sturm über weite Strecken die Partie.

Aufseiten der Wiener gibt Yusuf Demir nach einem Spielerwechsel mit Nikolaus Wurmbrand sein Debüt (71.).

Rapid in der Schlussphase ohne ein spätes Comeback

Erst in der Schlussphase wird Rapid in der Offensive etwas aktiver. Demir schießt den Ball aus etwa acht Metern aber über das Tor (87.).

Letztlich kassieren die Wiener nach zwei Saisonerfolgen im direkten Duell die erste Pleite in der laufenden Spielzeit gegen die Grazer und die erste allgemein nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge.

Sturm baut die Tabellenführung sieben Spieltage vor Schluss auf vier Zähler aus.