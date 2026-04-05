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Beim Saisonfinale bereit? Louis Schaub gibt Verletzungs-Update

Der 31-Jährige fehlt Rapid seit dem Ende der Vorbereitung. Nun gibt er Einblicke in seinen Comeback-Plan.

Beim Saisonfinale bereit? Louis Schaub gibt Verletzungs-Update Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kurz bevor der SK Rapid im Topspiel gegen den SK Sturm (JETZT im LIVE-Ticker >>>) gefragt ist, meldet sich Louis Schaub zu Wort.

Der Mittelfeldmann fehlt seit Mitte Jänner aufgrund eines Seitenbandrisses. Am "Sky"-Mikro gibt er nun ein Update zu seiner Verletzung.

"Mir geht's gut. Ich bin kurz davor, wieder am Platz zurückzukehren", erzählt Schaub.

Bereit für das Saisonfinale? "Ja, hoffentlich"

Sollte alles gut laufen, könne er in der kommenden Woche bereits individuell auf dem Platz trainieren.

So richtig wird der 31-Jährige aber erst etwas später zurück sein: "Es wird aber sicher noch ein bis zwei Wochen dauern, bis ich zur Mannschaft komme. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, weil das Fußballspielen fehlt mir schon."

Auf Nachfrage, ob er denn für die entscheidenden Spiele bereit sei, antwortet Schaub: "Ja, hoffentlich." Rapid habe sich über die letzten Wochen in eine gute Lage gebracht.

"Aber wir sollten Kirche im Dorf lassen. Wir wissen auch selbst, wo wir vor drei Wochen waren. Als es noch darum ging: Unteres oder oberes Playoff."

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