Nach 0:2-Rückstand! Mutandwa-Hattrick lässt Ried jubeln

Die SV Ried erkämpft sich zum Auftakt der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe einen 3:2-Heimsieg über den SCR Altach.

Zunächst verzeichnen die Innviertler mehr Ballbesitz, aber Altach agiert defensiv äußerst organisiert. Der erste Abschluss der Vorarlberger sorgt daraufhin schon für den Führungstreffer.

Patrick Greil nutzt einen Demaku-Steilpass aus und trifft mit einem flachen Abschluss ins rechte Eck zum 1:0 aus Sicht der Altacher (27.). Beinahe gelingt den Heimischen aber die perfekte Antwort.

Ein Distanzschuss von Fabian Rossdorfer landet aber am rechten Pfosten (30.). Daher müssen die Heimischen mit einem 0:1-Halbzeitrückstand in die Katakomben.

Altach zunächst mit dem 2:0, aber auch einem Platzverweis

Nur 25 Sekunden benötigt der Cup-Finalist daraufhin für den zweiten Treffer. Mohamed Ouedraogo köpft nach einer Massombo-Flanke zum 2:0 ein.

Doch ein Platzverweis der Altacher bringt die Innviertler in die Partie! Ousmane Diawara bekommt nach einem Ellenbogenschlag die Rote Karte (59).

Mutandwa schnürt einen Doppelpack zum Ausgleich

Dies nutzen die Rieder postwendend aus. Kingstone Mutandwa sorgt per Kopf dank einer präzisen Bajic-Flanke für den Anschlusstreffer (62.). Lediglich sieben Minuten danach schnürt der Stürmer aus Sambia seinen Doppelpack.

Denn der Offensivakteur bringt den Ball nach einer idealen Van Wyk-Flanke zum 2:2 ins Tor (69.). Daraufhin drängt Ried natürlich auch auf den Führungstreffer.

Mutandwa-Hattrick sorgt für den Comeback-Sieg

Letztlich werden die Innviertler dafür auch belohnt. Lukas Gugganig trifft Ante Bajic in der Schlussphase auf dem Fuß. Zunächst wird auf Schwalbe entschieden, aber die Entscheidung wird revidiert.

Mutandwa übernimmt die Verantwortung und verwandelt den Strafstoß abgebrüht zum 3:2-Heimsieg ins Netz (90+3).

Damit übernimmt Ried nun mit 20 Zählern vor Altach (18) die Führung in der Qualifikationsgruppe.