GAK feiert verdienten Heimsieg gegen Ried

In der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga feiert der GAK einen 2:1-Heimsieg gegen die SV Ried.

Die Grazer zeigen sich dabei vor allem in der ersten Hälfte sehr effektiv und verteidigen danach souverän. Von den Rieder kommt hingegen über die gesamte Partie zu wenig, die Schlussoffensive kommt zu spät.

Starke erste Hälfte vom GAK

Das Spiel startet mit einer Unterbrechung. Aufgrund von Pyro-Rauch aus dem Auswärtssektor muss Schiedrichter Hameter die Partie für einige Minuten anhalten.

Doch direkt dannach geht der GAK in Führung. Eine Freistoßflanke landet genau auf dem Kopf von Alexander Hofleitner. Der köpft durch die Beine von Ried-Keeper Leitner zum 1:0 (7.).

Danach übernehmen die Rieder etwas die Kontrolle, jedoch sind sie dabei zu ungefährlich und die Grazer verteidigen souverän.

In der 26. Minute kommt dann Ramiz Harakate knapp dreißig Meter vor dem Tor an den Ball. Von dort dribbelt er sich an die Strafraumkante und schließt ab. Der flache Schuss ist perfekt im kurzen Eck platziert und landet im Netz.

Rot für Grosse

Die Grazer kommen dann mit viel Schwung aus der Halbzeitpause, jedoch vepassen Harakate und Italiano das 3:0.

Danach werden die Rieder immer offensiver, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Die Grazer kommen dadurch immer wieder zu Kontermöglichkeiten, doch diese können sie nicht nutzen.

In der Nachspielzeit wird es dann doch nochmal spannend. Zunächst sorgt Bajic mit einem abgefälschten Schuss für den Anschlusstreffer (90+2.), zugerechnet wird das Tor Lukas Graf als Eigentor. Direkt darauf sieht der erst im Winter aus Ried gekommen GAK-Kicker Mark Grosse gegen seinen Ex-Verein die rote Karte für ein zu hartes Einsteigen gegen Christopher Wernitznig.

Der GAK kann den Sieg dennoch über die Zeit retten. In der Tabelle ändert das Ergebnis jedoch nicht für die Grazer. Mit nun 20 Punkten sind sie weiterhin Elfter. Die Rieder hingegen werden von Altach überholt und sind jetzt mit 28 Punkten Achter.

