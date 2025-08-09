Suche
    Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - GAK

    In Runde zwei der ADMIRAL Bundesliga empfängt Red Bull Salzburg den GAK. LIVE-Infos:

    Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - GAK Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    An Spieltag zwei der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem GAK (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

    Die Bullen konnten zum Beginn der Meisterschaft keinen Sieg einfahren und remisierten nur mit 1:1 bei Aufsteiger Ried. Für die Ansprüche der Bullen natürlich zu wenig.

    Unter der Woche unterlagen die Mozartstädter in der CL-Quali gegen den FC Brügge knapp mit 0:1.

    Die Grazer erkämpften sich vergangene Woche ein etwas glückliches 2:2 daheim gegen die Wiener Austria. Dennoch konnte Coach Feldhofer mit dem Ergebnis zufrieden sein.

    https://www.laola1.at/de/sportdaten/matchcenter/Fussball/Oesterreich/Bundesliga/match/61518556/liveticker
