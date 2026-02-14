Später Sieg! WSG Tirol schockt Sturm

Am 19. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga feiert die WSG einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SK Sturm. Die Entscheidung fällt spät durch eine Standardsituation. Es ist der zweite Sieg gegen die Grazer in Folge.

Die erste Hälfte startet verhalten und glänzt nicht durch Torchancen. Sturm vertändelt oft in aussichtsreichen Positionen, der WSG steht defensiv stabil und setzt durch Konter Nadelstiche.

Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit finden allerdings die Grazer kurz vor dem Pausenpfiff vor: Schöne Übersicht des für den verletzten Kiteishvili eingewechselten Hödl, der Karic findet. Der Linksfuß taucht im Strafraum alleine vor Stejskal auf, scheitert jedoch am stark herauskommenden Schlussmann.

In Hälfte zwei verändert sich das Spielgeschehen nur marginal. Sturm steht eine Spur höher, kommt aber dennoch nicht zu Chancen. Die WSG hat zwar viele Standardsituationen, kann aber auch keine Gefahr ausstrahlen.

Bis zur 78. Spielminute: Sturm kann eine einstudierte Ecke der Tiroler nicht verteidigen. Am Ende löst es Lawrence artistisch und trifft per Ferse zur Führung.

Sturm kommt in weiterer Folge nicht mehr zum Ausgleich und verpasst den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze. Die WSG ist Zehnter.

