WSG Tirol WSG Tirol WSG SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Jamie Lawrence
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Später Sieg! WSG Tirol schockt Sturm

Bis kurz vor Schluss sieht alles nach einem Remis aus, doch dann bringt eine Standardsituation die Entscheidung am Tivoli.

Später Sieg! WSG Tirol schockt Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 19. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga feiert die WSG einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SK Sturm. Die Entscheidung fällt spät durch eine Standardsituation. Es ist der zweite Sieg gegen die Grazer in Folge.

Die erste Hälfte startet verhalten und glänzt nicht durch Torchancen. Sturm vertändelt oft in aussichtsreichen Positionen, der WSG steht defensiv stabil und setzt durch Konter Nadelstiche.

Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit finden allerdings die Grazer kurz vor dem Pausenpfiff vor: Schöne Übersicht des für den verletzten Kiteishvili eingewechselten Hödl, der Karic findet. Der Linksfuß taucht im Strafraum alleine vor Stejskal auf, scheitert jedoch am stark herauskommenden Schlussmann.

Die Torschützenliste der Bundesliga >>>

In Hälfte zwei verändert sich das Spielgeschehen nur marginal. Sturm steht eine Spur höher, kommt aber dennoch nicht zu Chancen. Die WSG hat zwar viele Standardsituationen, kann aber auch keine Gefahr ausstrahlen.

Bis zur 78. Spielminute: Sturm kann eine einstudierte Ecke der Tiroler nicht verteidigen. Am Ende löst es Lawrence artistisch und trifft per Ferse zur Führung.

Sturm kommt in weiterer Folge nicht mehr zum Ausgleich und verpasst den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze. Die WSG ist Zehnter.

Zur Tabelle der Bundesliga >>>

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: SV Ried - LASK

Bundesliga LIVE: SV Ried - LASK

Bundesliga
16
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SCR Altach

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SCR Altach

Bundesliga
Youngster verlässt Liefering: "Will helfen, Großes zu erreichen"

Youngster verlässt Liefering: "Will helfen, Großes zu erreichen"

Bundesliga
29
ÖFB-Trio bekommt von Kane und Co. eingeschenkt

ÖFB-Trio bekommt von Kane und Co. eingeschenkt

Deutsche Bundesliga
Ilzers Hoffenheimer schütteln Bayern-Ohrfeige souverän ab

Ilzers Hoffenheimer schütteln Bayern-Ohrfeige souverän ab

Deutsche Bundesliga
5
Darmstadt lässt aus: Hannover rückt mit Sieg bei Hertha näher

Darmstadt lässt aus: Hannover rückt mit Sieg bei Hertha näher

International
Ex-Austria-Coach findet neuen Job

Ex-Austria-Coach findet neuen Job

International
3

Kommentare

Admiral Bundesliga SK Sturm Graz Fußball WSG Tirol