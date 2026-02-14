Kühbauer-Serie hält: LASK gleicht in der 103. Minute aus

Der LASK bleibt unter Didi Kühbauer weiterhin ungeschlagen.

Im regnerischen Oberösterreich-Derby kommen die Linzer in der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu einem späten 1:1 bei der SV Ried.

Nach einem munteren Beginn der Gastgeber zappelt der Ball bereits nach sieben Minuten erstmals im Netz - Samuel Adeniran steht bei einem Klärungsversuch von Kasper Jörgensen, dessen Grätsche zur perfekten Vorlage mutiert, aber im Abseits.

Van Wyk bringt Ried verdient in Führung

In der Folge kommen beide Teams zu Chancen, während Schüsse von Sasha Horvath (12.) und Adeniran (23.) nicht den Weg ins Tor finden, finden Kingstone Mutandwa (14.) und Nicolas Bajlicz (25.) auf der anderen Seite ihren Meister in LASK-Schlussmann Lukas Jungwirth.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde gehen die Gastgeber aber verdient mit 1:0 in Führung: Eine Freistoß-Flanke von Maart klärt Adeniran nur zur Strafraumkante, wo Antonio Van Wyk per Volley trifft (35.).

Kurz vor dem Pausenpfiff wird es auf beiden Seiten noch einmal gefährlich: Erst fährt Ried-Keeper Andreas Leitner bei einem Horvath-Freistoß daneben, der Ball geht aber nur an die Stange. Beim anschließenden Konter der Hausherren taucht plötzlich Van Wyk allein vor Jungwirth auf, der LASK-Torhüter hält sein Team mit einer Glanzparade aber im Spiel (45.).

LASK wacht in Halbzeit zwei auf

Nach Wiederanpfiff reißen die Gäste das Spielgeschehen an sich. Erst schießt Horvath von der Strafraumkante knapp am Rieder Tor vorbei (48.), wenige Minuten später vergeben die Linzer aber auch ihre bis dahin größte Chance: Einen kurz abgespielten Freistoß bringt Bogarde in den Strafraum, Kalajdzic legt mit der Brust ab, während Adeniran neben den Ball fährt, trifft ihn Mbuyamba voll - der Ball kracht aber nur an die Latte (55.).

Während die Rieder nur noch durch Befreiungsangriffe für Entlastung sorgen können, drückt der LASK weiter auf den Ausgleich: Kalajdzic scheitert im Gestocher aber an Leitner (58.), ein Schuss von Jörgensen geht wenig später nur ans Außennetz (63.).

Auch in der Folge bleiben die Linzer am Drücker: Kalajdzic schickt Adeniran, der US-Stürmer scheitert aber an Leitner, der Nachschuss von Kalajdzic (72.). Der eingewechselte Moses Usor köpft wenig später nach Vorlage von George Bello knapp am Tor vorbei (80.).

Tief in der Nachspielzeit gibt es allerdings noch einmal Aufregung: Ante Bajic bekommt einen Kopfball von Jörgensen an die Hand - nach minutenlangem VAR-Check zeigt Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca auf den Punkt. Der eingewechselte Moses Usor nimmt sich die Kugel und verwandelt zum späten Ausgleich (90.+13).

Neuer Spitzenreiter

Damit bleibt die stolze Ungeschlagen-Serie von Kühbauer bestehen - seit seiner Rückkehr Mitte Oktober auf die LASK-Trainerbank sind die Linzer unbesiegt.

Mit dem 1:1 übernehmen die Linzer zumindest vorerst die Tabellenführung, Red Bull Salzburg kann aber nachziehen.