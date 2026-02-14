Gerechte Punkteteilung in Hartberg

Der TSV Hartberg und der SCR Altach liefern sich zum Auftakt der 19. Runde ein intensives, aber torloses Duell. Am Ende steht ein gerechtes 0:0.

Beide Mannschaften starten zurückhaltend in die Partie und tasten sich ab, ohne Risiko zu nehmen. Die ersten nennenswerten Aktionen lassen auf sich warten. Vieles bleibt von Vorsicht geprägt – ein "Rasenschach", bei dem beide Teams auf den Fehler des jeweils anderen warten.

Die Vorarlberger kommen nach zehn Minuten zur ersten Möglichkeit, als Jäger nach einer Greil-Ecke frei zum Kopfball kommt, diesen aber über das Tor setzt.

Hartberg wird anschließend aktiver. Heil testet Stojanovic erstmals am kurzen Eck, der Altach-Keeper pariert. Ein Kopfball der Hausherren verfehlt nach einem Freistoß nur knapp das Gehäuse.

Torlos in die Pause

In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöht Hartberg den Druck: Hennig legt für Heil quer, dessen Abschluss Stojanovic im Nachfassen entschärft. Danach klärt Milojevic eine Kainz-Flanke beinahe ins eigene Tor, ehe beim folgenden Eckball erneut Hartberg zum Abschluss kommt.

Mit einem torlosen Remis geht es in die Pause, wobei Hartberg die etwas gefährlicheren Aktionen verbucht.

Hartberg verpasst die Führung

Nach Wiederbeginn kommt Hartberg frischer aus der Pause, doch wie schon im ersten Durchgang fehlt im Strafraum der entscheidende letzte Pass. Altach setzt ein erstes Ausrufezeichen, als Diawara nach einem Solo allein auf Hülsmann zuläuft – verzieht aber neben das Tor.

Hartberg drückt phasenweise auf das 1:0, bringt aber trotz zahlreicher Offensiv­aktionen kaum zwingende Abschlüsse zustande.

Altach mit besserem Ende

In der Schlussphase übernehmen die Altacher das Kommando. Die größte Chance des gesamten Spiels gehört den Vorarlbergern: Hristic zieht nach einem traumhaften Zuspiel aus spitzem Winkel ab und trifft den Pfosten – riesiges Glück für Hartberg.

Kurz darauf probiert es Greil noch einmal aus der Distanz, der Ball geht jedoch deutlich vorbei. Wenig später ist Schluss.

Nach dem Spiel liegen die Altacher vorerst mit 25 Punkten auf Rang acht. Die Hartberg sind sechster in der Tabelle (28).