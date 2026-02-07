Wieder kein Sieg! Rapid nur remis gegen Hartberg

Der SK Rapid trennt sich zu seinem Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga mit einem 1:1 vom TSV Hartberg und wartet nun schon seit elf Pflichtspielen auf einen Sieg.

Die Oststeirer liegen am 18. Spieltag lange vorne, ehe die Hütteldorfer kurz vor der Rapid-Viertelstunde ausgleichen.

Die Gastgeber haben in der Hälfte eins viel Ballbesitz und wollen das Spiel machen. Die Oststeirer werden über Umschaltsituationen gefährlich und dürfen nach einer Viertelstunde jubeln.

Hennig hat auf der linken Seite viel Platz und verlagert hinüber zu Hoffmann. Der TSV-Stürmer zieht nach innen und schließt ab. Der Ball prallt von der Stange auf den Rücken von Rapid-Keeper Hedl und landet im Tor (15.).

Den Hütteldorfern gelingt durch ein Pazourek-Eigentor der vermeintlich schnelle Ausgleich. Doch in der Entstehung steht Seidl haarscharf im Abseits. Der Treffer wird vom VAR einkassiert (20.).

Danach entwickelt sich eine Partie mit viel Ballbesitz, aber wenig Ideen bei Rapid. Hartberg bleibt gefährlich, Hedl muss einen Freistoß von Kainz entschärfen (32.). Rapid fällt mit Ausnahme eines Weimann-Kopfballs, den Hartberg-Schlussmann Hülsmann pariert (39.), wenig ein. Havel verpasst auf der Gegenseite wegen eines starken Hedl-Reflexes das 2:0 (41.).

Rapid kommt zum Ausgleich, aber nicht zu mehr

Nach dem Wiederanpfiff scheitert Weimann, der sein Startelfdebüt für Rapid gibt, an Hülsmann (48.). Seidls Freistoßversuch zischt am Tor vorbei (65.).

Die Thorup-Elf erhöht den Druck. Kurz vor der Rapid-Viertelstunde gelingt Rapid der Ausgleich: Nach einer Gulliksen-Flanke schraubt sich Bolla in die Höhe und besorgt per Kopf das 1:1 (70.).

Eine grün-weiße Schlussoffensive bleibt dann aber aus, womit Rapid und Hartberg die Punkte teilen.

Damit bleiben die Oststeirer zwischenzeitlich Fünfter. Die Hütteldorfer rangieren aktuell auf Platz sechs.