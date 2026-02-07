Heimsieg: LASK zieht mit Tabellenführer Salzburg gleich

In der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga startet der LASK mit einem umkämpften 1:0‑Heimsieg gegen die WSG Tirol ins neue Fußballjahr 2026.

Die Linzer setzen ihre Serie unter Didi Kühbauer fort und bleiben weiterhin unter dem Chefcoach ungeschlagen. Der goldene Treffer fällt zwar früh – doch bis zum Schluss bleibt es ein Zittersieg.

LASK startet stark – Adeniran trifft erneut

Die Linzer erwischen den besseren Start und schlagen nach 18 Minuten zu: Kalajdzic steckt traumhaft durch, Adeniran bleibt cool und stellt auf 1:0. WSG‑Keeper Stejskal sieht dabei alles andere als gut aus.

Der vermeintliche Ausgleich für die Tiroler fällt wenig später, doch Wels’ Treffer zählt nach VAR‑Eingriff wegen eines Handspiels von Naschberger nicht – der LASK bleibt in Führung.

WSG hält dagegen – aber ohne Ertrag

Die Gäste präsentieren sich engagiert und mutig, kommen durch Standards und Distanzversuche zu Chancen, bleiben aber ohne Fortune. Besonders ein gefährlicher Freistoß von Frederiksen (6.) sorgt für Raunen, geht jedoch knapp vorbei.

Mit Fortdauer stabilisieren sich die Linzer, setzen einzelne Nadelstiche, ohne vor der Pause nochmals zwingend zu werden. Mit 1:0 geht es in die Kabinen.

Intensive zweite Hälfte – LASK versäumt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel leistet sich die WSG den ersten Abschluss durch Wels, doch Jungwirth pariert souverän. Auf der anderen Seite bleibt Kalajdzic ein ständiger Aktivposten, wird jedoch immer wieder im letzten Moment gebremst.

Die Linzer übernehmen zunehmend das Kommando, spielen sich öfter in die gegnerische Hälfte, lassen jedoch weiter Durchschlagskraft vermissen. Erst Horvath (71.) und Bello (69.) sorgen wieder für echte Gefahr.

WSG drückt

Die dickste Tiroler Chance entsteht in Minute 79: Doppelchance im Fünfer, zweimal blockt die LASK‑Defensive im letzten Augenblick – der Ausgleich liegt da in der Luft.

Kurz vor Schluss ergeben sich Räume für die Linzer, doch auch eine heiße Szene in Minute 89 bringt keine Entscheidung.

Vier Minuten Nachspielzeit überstehen die Oberösterreicher mit viel Einsatz und etwas Glück – dann ist Schluss.

LASK erfüllt das "Soll"

Der LASK zeigt keine Glanzleistung, aber einen abgeklärten und willensstarken Auftritt gegen eine beherzte WSG Tirol.

Adenirans Treffer bringt den Linzern drei wichtige Punkte und hält sie in Reichweite der Spitze. Die WSG hingegen belohnt sich trotz mutigem Auftritt nicht und muss im Rennen ums obere Playoff weiter Boden gutmachen.

Die "Athletiker" sind nun punktgleich mit Spitzenreiter Salzburg, die WSG hält als Zehnter bei 21 Punkten.