Heute 17:00 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: SK Rapid - TSV Hartberg
Die Hütteldorfer empfangen Hartberg in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga. LIVE-Infos:
Zum Start in das Frühjahr möchte Rapid gegen die TSV Hartberg zurück in die Erfolgsspur finden (um 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Es ist das erste Bundesliga-Spiel unter Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup.
Hartberg liegt mit einem Punkt Vorsprung vor den Hütteldorfern auf Rang fünf, für Rapid ist die Partie entscheidend, um sich noch für das obere Play-off der Top-6 zu qualifizieren.
Momentan sind die Wiener auf Platz sieben zu finden und sind seit zehn Pflichtspielen sieglos.