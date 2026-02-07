Bundesliga heute: SK Rapid - TSV Hartberg

Zum Start in das Frühjahr möchte Rapid gegen die TSV Hartberg zurück in die Erfolgsspur finden (um 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es ist das erste Bundesliga-Spiel unter Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup.

Hartberg liegt mit einem Punkt Vorsprung vor den Hütteldorfern auf Rang fünf, für Rapid ist die Partie entscheidend, um sich noch für das obere Play-off der Top-6 zu qualifizieren.

Momentan sind die Wiener auf Platz sieben zu finden und sind seit zehn Pflichtspielen sieglos.

