SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR TSV Hartberg TSV Hartberg HTB
Heute 17:00 Uhr
1 1.80
X 3.65
2 4.40
NEWS

Bundesliga heute: SK Rapid - TSV Hartberg

Die Hütteldorfer empfangen Hartberg in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SK Rapid - TSV Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Zum Start in das Frühjahr möchte Rapid gegen die TSV Hartberg zurück in die Erfolgsspur finden (um 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es ist das erste Bundesliga-Spiel unter Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup.

Hartberg liegt mit einem Punkt Vorsprung vor den Hütteldorfern auf Rang fünf, für Rapid ist die Partie entscheidend, um sich noch für das obere Play-off der Top-6 zu qualifizieren.

Momentan sind die Wiener auf Platz sieben zu finden und sind seit zehn Pflichtspielen sieglos.

Live-Ticker:

SK Rapid

