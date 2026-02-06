NEWS

Burgstaller zum vierten Mal in Folge Rapidler des Jahres

Zum vierten Mal in Folge sichert sich der Ex-Stürmer den seit 2001 vergebenen Titel - und das in deutlicher Manier.

Burgstaller zum vierten Mal in Folge Rapidler des Jahres Foto: © GEPA
Guido Burgstaller ist Rapidler des Jahres 2025.

Nach 2022, 2023 und 2024 sichert sich der einstige Stürmer der Grün-Weißen ein viertes Mal in Folge den Titel als beliebtester Rapidler.

Seit 2001 wird die Auszeichnung vergeben, gewählt wird online seitens der Rapid-Community.

Eine Vorwahl, bei der die etwa 230 offiziellen Fanklubs ihre Top 3 des Jahres 2025 wählen konnten, ergab folgende Top 5: Guido Burgstaller, Nenad Cvetkovic, Ercan Kara, Nikolaus Wurmbrand und Matthias Seidl.

Im finalen Voting konnten Fans via E-Mail oder dem WhatsApp-Kanal der Hütteldorfer für ihren Liebling stimmen. Burgstaller erhielt mit gut 3.500 Stimmen fast dreimal so viele wie Wurmbrand auf dem zweiten Rang.

