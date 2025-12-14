Winterkönig! Alajbegovic-Doppelpack erlöst Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg darf sich Winterkönig nennen!

Am 17. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga feiern die "Bullen" einen Last-Minute-Sieg gegen den Wolfsberger AC. Mann des Spiels ist Kerim Alajbegovic.

Salzburg mit gutem Start, doch WAC kommt zurück

Nach einem flotten Beginn belohnt sich Salzburg früh. Die Wolfsberger lassen Lainer auf der Seite zu viel Platz und der Routinier kann unbedrängt flanken. In der Mitte verlängert Piesinger unfreiwillig auf Alajbegovic, der den Ball direkt nimmt und im Tor versenkt (7.).

Ratkov kann einen Fehler von Polster nicht nutzen (20.) sodass Pink nach schönem Piesinger-Pass die Chance auf das 1:1 hat, doch Schlager pariert stark (20.).

Doch eine Viertelstunde später fällt doch der Ausgleich. Gadou stellt sich bei einem Zweikampf mit Avdijaj ungeschickt an und bringt den Wolfsberger im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Sadikovski zeigt sofort auf den Punkt. Zukic tritt an, verlädt Schlager und stellt mit seinem sechsten Saisontor auf 1:1 (35.).

"Bullen" mit Chancenwucher

Die zweite Halbzeit beginnt verhalten. Anders als in Halbzeit eins braucht es lange, bis es vor einem Tor gefährlich wird. Den ersten Aufreger in Spielabschnitt zwei gibt es in der 63. Minute: Alajbegovic mit der Maß-Flanke auf Ratkov, der zwar trifft zuvor aber Wimmer gefoult hat. Das Tor zählt nicht, es bleibt beim 1:1.

Rund zehn Minuten vor Schluss bekommt Salzburg die Riesenchance auf die Führung! Flanke von Lainer, der Ball kommt zu Bidstrup. Der Däne wird von Chukwu am Schuss gehindert, es gibt Elfmeter für die "Bullen" (79.).

Ratkov tritt an und vergibt! Es ist ein schwacher Strafstoß des Salzburgers, der flach ins Eck schießt. Polster hat die Ecke und hat keine Probleme, den Ball zu fangen (80.).

Alajbegovic schnürt Doppelpack

Als alles schon nach einem Unentschieden riecht, setzt Alajbegovic noch einen drauf. Der Bosnier wird nicht attackiert und zieht von der Strafraumgrenze ab. Polster hat keine Chance und muss das zweite Mal hinter sich greifen (86.). Beim Jubeln verletzt sich der Youngstar allerdings, kann den Platz aber selbstständig verlassen.

Der eingewechselte Sulzbacher sieht in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote-Karte (90.+6.).

Am Ende bleibt es aber beim knappen 2:1-Sieg der Salzburger, die als Tabellenerster in die Winterpause gehen. Die Wolfsberger sind Siebenter.