Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga bringt als letztes Spiel vor der Winterpause den Kracher zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Beide Teams konnten zuletzt nur sehr schwankende Ergebnisse einfahren. Zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Remis stehen bei beiden Teams in den letzten fünf Spielen zu Buche.

Während die Austria zuletzt mit 1:2 beim WAC verloren hat, konnte der SK Sturm mit dem 2:1-Sieg im Derby gegen den GAK einen kleinen Befreiungsschlag landen.

