NEWS

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - SK Rapid

In Runde 17 der ADMIRAL Bundesliga treffen zwei kriselnde Klubs in Linz aufeinander. Alle Live-Infos zur Partie:

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Spieltag 17 der ADMIRAL Bundesliga bringt das Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem SK Rapid (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die Gastgeber stecken mit lediglich zehn Punkten aus 16 Spielen am Tabellenende und haben zuletzt auch Trainer Mitja Mörec freigestellt.

Der SK Rapid hat 14 Punkte auf dem Konto - und ebenfalls bereits eine Trainerentlassung zu verbuchen: Peter Stöger wurde nach einer sportlichen Talfahrt freigestellt, interimistisch hat wieder einmal Stefan Kulovits übernommen. Auch unter ihm geht es nicht aufwärts: Die drei letzten Spiele hat Rapid allesamt verloren.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden formschwächsten Teams der Liga ist an Rapid gegangen. Die Hütteldorfer haben in Wien knapp 1:0 gewonnen.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

VIDEO: Rapid? Die Folgen jahrelanger Misswirtschaft

