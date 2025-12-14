Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
Heute 14:30 Uhr
1 1.75
X 4.00
2 4.30
NEWS

Bundesliga heute: FC Red Bull Salzburg - Wolfsberger AC

In der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfangen die "Bullen" den WAC. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: FC Red Bull Salzburg - Wolfsberger AC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tabellenführer Red Bull Salzburg hat in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga den WAC zu Gast (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Mit 29 Punkten führen die in dieser Saison keineswegs glanzvoll spielenden Salzburger die Tabelle an. Zuletzt gab es wechselhafte Ergebnisse: Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage setzte es in den letzten fünf Spielen. Gegen Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz gewann man am vergangenen Spieltag 2:0.

Der WAC hat 24 Punkte auf dem Konto. Nach drei Niederlagen in Serie konnte der WAC an Spieltag 16 den ersten Sieg unter Neo-Coach Ismail Atalan feiern: Die Wiener Austria wurde mit 2:1 bezwungen.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Kommentare

