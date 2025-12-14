Neuer Salzburg-Boss: Das soll der Stand bei Marcus Mann sein

Mittlerweile ist Red Bull Salzburg seit fast zwei Monaten sportlich führungslos. Nach dem Abgang von Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach läuft die intensive Suche nach einem neuen starken Mann in der Mozartstadt.

Als Favorit hat sich da in den letzten Wochen Marcus Mann von Hannover 96 hervorgetan. Der Ablösepoker mit dem deutschen Zweitligisten läuft, rund zwei Millionen Euro sollen die 96er laut "Bild" wohl fordern.

Reiter äußert sich

Im Rahmen des Heimspiels in der ADMIRAL Bundesliga gegen den WAC (im LIVE-Ticker >>>) hat sich Geschäfsführer Wirtschaft Stephan Reiter bei "Sky" zu den Verhandlungen geäußert: "Der Herr Mann ist vielleicht einer von denen, mit denen wir verhandeln. Ich habe immer gesagt, dass wir was verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt. Wir haben da keinen großartigen Stress."

Weiters sagte Reiter: "Wir wollen aber den richtigen Mann nach Salzburg holen. In dem Fall ein kleines Wortspiel, aber mit 'richtiger Mann' meine ich natürlich den richtigen für den Posten als Geschäftsführer Sport. Und der soll uns dann wieder dorthin führen, wo wir hingehören."

Vertrag soll bereits vorliegen

Die "Salzburger Nachrichten" gehen da schon etwas weiter. So soll dem 41-jährigen Deutschen bereits ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2029 vorliegen.

Noch fehlt aber die Unterschrift, auch weil man sich mit Hannover offenbar noch nicht auf eine Ablöse einigen konnte. Noch vor Weihnachten soll Mann aber vorgestellt werden.

Der Geschäftsführer von Hannover wollte sich selbst am Wochenende nicht zu den Gerüchten äußern und lehnte sämtliche TV-Interviews kategorisch ab.