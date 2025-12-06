Rieds erster BL-Sieg bei Rapid: "Wollten Geschichte schreiben!"

Die lange Durststrecke für die SV Ried bei Gastspielen beim SK Rapid hat ein Ende. Während die Rapid-Fans lautstark gegen die eigene Mannschaft protestierten (Fanproteste bei Rapid: "Ihr gutes Recht!" >>>), wurde im Auswärtssektor der SV Ried der erste Sieg in der Geschichte der ADMIRAL Bundesliga beim SK Rapid gefeiert.

In 43 Anläufen davor (acht Remis und 35 Niederlagen) konnte Ried nie einen Dreier einfahren. Am Samstag endet diese Negativserie mit einem 2:1-Erfolg (Spielbericht >>>).

Dabei waren Cheftrainer Maximilian Senft und der Mannschaft die Schwere der Aufgabe bewusst. Der Ried-Coach spricht nach der Partie von "einer Kulisse, die beeindruckend wirken kann auf Spieler".

Rieds Waffe zum Ausgleich

Ideal startete die Partie nicht. Die Rieder gingen durch einen Treffer von Louis Schaub nach 32 Minuten in Rückstand. "Dann haben wir über einen unserer absoluten Waffen zugeschlagen, nämlich über Standardsituationen", freut sich Senft über den Ausgleich von Oliver Steurer nach einem Einwurf (40.).

"In der zweiten Halbzeit sind wir rausgegangen und wollten Geschichte schreiben", so Senft.

Das gelang auch. Gerade kämpferisch brillierten die Rieder. Nach der Pause holte Joker Joris Bogou einen Elfmeter heraus, Philipp Pomer verwandelte zur Rieder Führung. "Ich habe schon im Hotel gesagt, ich werde ihn schießen. Ich dachte, der Tormann will mich in eine Ecke locken, dann schieße ich ihn in die Mitte", erklärt der erfolgreiche Schütze nach dem Spiel.

Senft reagierte auf Rapid-Umstellung

Danach übernahm Rapid phasenweise das Kommando. Senft hatte aber eine Antwort auf eine taktische Idee seines Gegenübers parat.

"Rapid hat umgestellt und versucht mit Gröller zu dritt aufzubauen, das haben wir entsprechend angepasst und sind auf 5-2-3 gewechselt. Dann hatten wir eine gute Präsenz ihre Breite zu verteidigen. Wir haben das ein oder andere Foul gezogen, um den Rhythmus zu brechen", so der Ried-Übungsleiter.

"Natürlich hat Rapid draufgedrückt, wir sind aber aktiv geblieben und haben versucht Rapid vom Tor wegzuhalten", beschreibt Fabian Rossdorfer die Drückperiode der Rieder.

Zum Schluss hatten die Innviertler sogar noch die ein oder andere Gelegenheit. Jonas Mayer vergab in etwa aussichtsreich.

Die Statistik spricht für Ried

"Ich habe die Info bekommen, dass wir nach Expected Goals die Partie sehr klar gewonnen haben gegen Rapid, dementsprechend würde ich schon von einem verdienten Sieg sprechen", so Senft.

Rossdorfer streicht vor allem den Einsatz hervor: "Es war sehr anstrengend. Wir haben uns überwunden, sind über die Grenzen gegangen."

Senft spricht von einem "heroischen Verteidigen" des Vorsprungs. "Wir haben Intensität gezeigt. Wir haben gewonnen durch die Tugenden, die wir auf den Platz gebracht haben", so Pomer.