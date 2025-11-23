SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Grazer AK Grazer AK GAK
Endstand
1:2
0:0 , 1:2
  • Ercan Kara
  • Daniel Maderner
  • Ramiz Harakate
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Keine Tabellenführung! Auch Rapid patzt im Titelkampf

Nach den Umfallern von Sturm und Salzburg kassieren auch die Hütteldorfer eine Heim-Niederlage.

Keine Tabellenführung! Auch Rapid patzt im Titelkampf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rapid kassiert am Sonntagabend zum Abschluss der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellen-Letzten GAK und verpasst damit den Sprung an die Spitze.

In der ersten Hälfte wirkt das Spiel sehr zerfahren, keine der beiden Mannschaften kommt wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor.

Die Höhepunkte der Partie sind leider negativer Natur, denn sowohl Zeteny Jano als auch Serge Raux Yao müssen verletzt vom Platz.

Harte Elfmeter-Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Hälfte ist das Spiel weiterhin sehr zweikampfbetont. In der 64. Minute entscheidet der Unparteiische auf Strafstoß für den GAK.

Harakate sucht nach einer Ecke den Abschluss und hält einfach einmal drauf. Der Ball findet zwar nicht den Weg ins Tor sondern nur die Hand von Cvetkovic - eine harte Entscheidung!

Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelt Maderner flach ins rechte untere Eck (67.).

Kara mit Traumtor zum Ausgleich

In der 74. Minute erzielt Ercan Kara nach Seidl-Vorlage per Hacke den Ausgleich.

Als Rapid gerade zur Schluss-Offensive ansetzen will, trifft Harakate mit einem schönen Lupfer über Goalie Gartler hinweg ins grün-weiße Herz.

Die Hütteldorfer werfen zwar noch einmal alles nach vorne, ein Treffer will den Gastgebern aber nicht mehr gelingen.

Durch den Sieg des GAK geben die Grazer die Rote Laterne an Blau-Weiß Linz ab und halten nun bei 12 Punkten. Rapid verspielt durch die Niederlage die Tabellenführung und liegt als Zweiter weiter einen Punkt hinter Leader Salzburg.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: SK Rapid - GAK

Bundesliga LIVE: SK Rapid - GAK

Bundesliga
129
Zehn Wattener mit Aufholjagd gegen Salzburg: "Historischer Sieg"

Zehn Wattener mit Aufholjagd gegen Salzburg: "Historischer Sieg"

Bundesliga
7
Sturm in der Ergebniskrise, LASK im Flow

Sturm in der Ergebniskrise, LASK im Flow

Bundesliga
8
Spiel gedreht! LASK feiert Auswärtssieg in Graz

Spiel gedreht! LASK feiert Auswärtssieg in Graz

Bundesliga
47
Bundesliga LIVE: SK Sturm Graz - LASK

Bundesliga LIVE: SK Sturm Graz - LASK

Bundesliga
52
Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol

Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol

Bundesliga
122
Patrick Greil: Wenn der Doppelpacker ein Tor bereut

Patrick Greil: Wenn der Doppelpacker ein Tor bereut

Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Ercan Kara Zeteny Jano SK Rapid Wien GAK