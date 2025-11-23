Sturm in der Ergebniskrise, LASK im Flow

Die Ergebniskrise des SK Sturm verschärft sich weiter!

Die Grazer verlieren nach eigener Führung gegen den LASK (Zum Spielbericht>>>) und warten seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg.

Sturm gibt Führung aus der Hand

Dabei gingen die Grazer dank Kiteishvilis Kopfballtor in Front (7.). Doch dann der Nackenschlag: Der LASK dreht das Spiel innerhalb von zwei Minuten (25., 27.) und geht mit einer Führung in die Pause.

Ein Umstand, der Sturm-Kapitän Stankovic nach dem Spiel im "Sky"-Interview fassungslos zurücklässt: "Es darf nicht passieren, dass wir nach einer Führung solche Tore kriegen."

Kiteishvili wütend: "Es muss etwas passieren"

Bis zum Halbzeitpfiff könnte man das Auftreten Sturms noch als "glücklos" bezeichnet. Das lässt Otar Kiteishvili aber nicht durchgehen und nimmt die Mannschaft in die Pflicht:

"Es war keine gute Leistung. Wir hatten so viele leichte Fehler. Vor allem in der Defensive. Da ist die ganze Mannschaft dran schuld, nicht nur die Verteidigung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es muss etwas passieren."

"Keine Krise, aber..."

In der zweiten Hälfte wird es für die Grazer nicht besser, sondern schlechter. Danek sorgt mit dem 3:1 für den Endstand (60.). Sturm fehlen die Ideen, die Grazer kommen nicht mal mehr zum Anschlusstreffer.