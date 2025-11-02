Spiel gedreht! Rapid feiert Heimsieg gegen Sturm

Der SK Rapid beendet die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem Sieg! Die Wiener dürfen sich über einen 2:1-Heimsieg gegen Meister Sturm Graz freuen.

Dabei beginnt die Partie aus Sicht von Rapid alles andere als gut. Sturm ist zu Beginn das bessere Team und geht vor der Pause in Führung: Weiter Abschlag von Christensen auf Kayombo, der den Ball gut abschirmt und auf Malone ablegt. Das Ex-"Veilchen" zieht mit seinem stärkeren linken Fuß ab und trifft ins lange Eck (39.).

Seidl -Traumtor läutet Turnaround ein

Peter Stöger wechselt zur Hablzeit, bringt Gulliksen und Bolla. Zwei Wechsel, die sich bezahlt machen sollten. Rapid dreht im zweiten Spielabschnitt auf und kommt durch ein Traumtor von Seidl zum Ausgleich: Der Rapid-Kapitän überrascht alle und knallt einen Freistoß aus gut 30 Metern mit 114 KM/H in die Maschen (66.).

Der Ausgleich gibt Rapid Aufwind. Pünktlich zur Rapid-Viertelstunde schaltet sich Cvetkovic in der Offensive ein, spielt einen scharfen Pass in die Mitte. Lavalee fälscht unglücklich ab und verursacht ein Eigentor (75.).

Sturm kommt in weiterer Folge nicht mehr zum Ausgleich und muss die zweite Liga-Pleite in Folge hinnehmen. Rapid feiert den dritten Pflichtspielsieg en suite und ist Zweiter. Sturm muss sich mit einem Spiel weniger mit Platz vier begnügen.