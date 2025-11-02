-
Heute 14:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: Wolfsberger AC - WSG Tirol
Am 12. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt der Wolfsberger AC zu Hause die WSG Tirol. LIVE-Infos:
In der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga bekommt es der Wolfsberger AC am Sonntag mit der WSG Tirol zu tun (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).
Die Lavanttaler feierten zuletzt einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg gegen Meister Sturm Graz und machten die vorangegangene Niederlage gegen die SV Ried vergessen.
Gegen die kriselnde WSG peilt die Pacult-Elf die nächsten drei Punkte an. Da könnte die Semlic-Mannschaft gerade recht kommen.
Zwar bezwangen die Tiroler Blau-Weiß Linz zuletzt mit 2:0, dennoch mangelt es der WSG an Konstanz in der laufenden Saison.
Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>