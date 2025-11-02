In der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga bekommt es der Wolfsberger AC am Sonntag mit der WSG Tirol zu tun (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Lavanttaler feierten zuletzt einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg gegen Meister Sturm Graz und machten die vorangegangene Niederlage gegen die SV Ried vergessen.

Gegen die kriselnde WSG peilt die Pacult-Elf die nächsten drei Punkte an. Da könnte die Semlic-Mannschaft gerade recht kommen.

Zwar bezwangen die Tiroler Blau-Weiß Linz zuletzt mit 2:0, dennoch mangelt es der WSG an Konstanz in der laufenden Saison.

