Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS SV Ried SV Ried SVR
Endstand
4:1
2:1 , 2:0
  • Clement Mutahi Bischoff
  • Sota Kitano
  • Edmund Baidoo
  • Petar Ratkov
  • Kingstone Mutandwa
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Blitzartig! Salzburg überrumpelt Ried nach 29 Sekunden

Clement Bischoff erzielt in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga eines der schnellsten Tore, das wir in dieser Saison wohl sehen werden.

Blitzartig! Salzburg überrumpelt Ried nach 29 Sekunden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg startet beim Heimsieg mit einem wahren Ausrufezeichen in die Bundesliga-Partie der 12. Runde gegen die SV Ried - zum Spielbericht >>>

Denn bereits nach 29 Sekunden dürfen die "Bullen" über den Führungstreffer jubeln. Clement Bischoff hat etwas Ballglück am Sechzehner, fackelt jedoch nicht lange und versenkt das runde Leder im langen Eck.

Der erste Bundesliga-Treffer des 19-jährigen Dänen ist zugleich eines der schnellsten Tore in der jüngeren Vergangenheit der ADMIRAL Bundesliga.

Den Rekord für das schnellste Tor der Bundesliga-Historie hält übrigens auch ein Salzburger: Peter Ratkov traf am 17. Februar 2024 gegen Blau-Weiß Linz nach fünf Sekunden.

Die jüngsten Bundesliga-Torschützen der letzten 25 Jahre

#25 - Louis Schaub
#24 - Dominik Szoboszlai

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - SV Ried

Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - SV Ried

Bundesliga
78
Blitztor ebnet Salzburg Weg zu Sieg über Ried

Blitztor ebnet Salzburg Weg zu Sieg über Ried

Bundesliga
1
Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Bundesliga
7
Nullnummer im Lavanttal! WSG holt Punkt beim WAC

Nullnummer im Lavanttal! WSG holt Punkt beim WAC

Bundesliga
1
Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - WSG Tirol

Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - WSG Tirol

Bundesliga
Ilzer über RBS-Interesse an Schicker: "Braucht keinen wundern"

Ilzer über RBS-Interesse an Schicker: "Braucht keinen wundern"

Bundesliga
18
Die besten Bundesliga-Vorlagengeber der letzten 25 Jahre

Die besten Bundesliga-Vorlagengeber der letzten 25 Jahre

Bundesliga
7
Kommentare

Kommentare

FC Red Bull Salzburg SV Ried Clement Bischoff Admiral Bundesliga Fußball