Blitzartig! Salzburg überrumpelt Ried nach 29 Sekunden

Der FC Red Bull Salzburg startet beim Heimsieg mit einem wahren Ausrufezeichen in die Bundesliga-Partie der 12. Runde gegen die SV Ried

Denn bereits nach 29 Sekunden dürfen die "Bullen" über den Führungstreffer jubeln. Clement Bischoff hat etwas Ballglück am Sechzehner, fackelt jedoch nicht lange und versenkt das runde Leder im langen Eck.

Der erste Bundesliga-Treffer des 19-jährigen Dänen ist zugleich eines der schnellsten Tore in der jüngeren Vergangenheit der ADMIRAL Bundesliga.

Den Rekord für das schnellste Tor der Bundesliga-Historie hält übrigens auch ein Salzburger: Peter Ratkov traf am 17. Februar 2024 gegen Blau-Weiß Linz nach fünf Sekunden.