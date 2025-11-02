In der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt Vizemeister Red Bull Salzburg Aufsteiger SV Ried (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Mozartstädter konnten nach dem eher mageren 2:2-Remis gegen Altach zuletzt bei der Wiener Austria überzeugen und mit 3:0 gewinnen. Gegen die Oberösterreicher will die Truppe von Cheftrainer Thomas Letsch nachlegen.

Die Innviertler haben jedoch Aufholbedarf und wollen sich nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SK Rapid wieder besser präsentieren.

In der Tabelle liegt Ried momentan auf Platz sieben, Salzburg ist Zweiter. Das erste Saisonduell endete mit einem 2:2 in Ried.

