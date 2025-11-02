Die 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird am Sonntag mit einem Kracher-Duell abgeschlossen!

Im Allianz Stadion bekommt es der SK Rapid mit Meister und Tabellenführer Sturm Graz zu tun (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>). Die Hütteldorfer konnten sich zuletzt mit einem 2:0-Sieg bei der SV Ried ihres Negativlaufs entledigen und den ersten Sieg nach wettbewerbsübergreifend fünf Niederlagen en suite einfahren.

Gegen die Grazer will Rapid nun nachlegen und wieder weiter nach oben kommen. Passend zu jenem Vorhaben könnte die jüngste Form der "Blackies" in der Liga sein.

Mit einer schwachen ersten Halbzeit ging man gegen den WAC mit 1:3 unter, behält aber nach wie vor die Tabellenführung, Rapid ist auf Platz drei zu finden.

Das erste Saisonduell konnte Rapid mit 2:1 in Graz für sich entscheiden.

LIVE-Ticker: