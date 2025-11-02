Der WAC verpasst den Sprung an die Tabellenspitze! In der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga muss sich die Mannschaft von Peter Pacult mit einem 0:0 gegen die WSG begnügen.

Dabei erwischen die Tiroler den besseren Start und haben zu Beginn beinahe Chancen im Minutentakt. Bereits in der ersten Spielminute taucht Wels vor Polster auf, scheitert aber am WAC-Tormann.

Schwaches WAC kann WSG nicht knacken

Auch danach ist die Mannschaft von Philipp Semlic nicht nur deutlich aktiver, sondern auch gefährlicher. Nach einem schönen Spielzug über rechts kommt Taferner im Strafraum frei zum Abschluss. Der Schuss ist aber zu zentral und kein Problem für Polster (5.).

Die nächste WSG-Chance geht auf das Konto von Jamie Lawrence: Guter Freistoß von Baden-Frederiksen direkt auf den Kopf des 2-Meter-Hünen, dessen Kopfball allerdings über den Kasten geht (9.).

In weiterer Folge gibt es auf beiden Seiten zwei Tore, die jedoch aufgrund von Abseitspositionen keine Gültigkeit erfahren.

Der WAC verschläft die erste Hälfte komplett und schleppt sich mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Der zweite Spielabschnitt läuft für den WAC zwar etwas besser, die beste Chance ist ein Stangen-Kopfball von Pink (72.). Ein Tor bleibt aber auf beiden Seiten aus. Nach dem 0:0 ist der WAC Dritter, die WSG Zehnter.