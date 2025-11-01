Auch Real Madrid soll an Alajbegovic interessiert sein

Kerim Alajbegovic ist in einer schwierigen Saison des FC Red Bull Salzburg der große Lichtblick.

Der erst 18-jährige Bosnier ist aufgrund seiner Spielweise ein Mann für die besonderen Momente und konnte bereits sieben Scorerpunkte sammeln.

Nachdem unter der Woche aus England Medienberichte auftauchten, wonach Alajbegovic vom FC Chelsea und Manchester United beobachtet wird, wird der Flügelstürmer nun sogar mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Wie das spanische Medium "DefensaCentral" schreibt, steht Alajbegovic auf einer langen Liste, "vielversprechender und hochtalentierter Spieler, deren Verpflichtung langfristig bevorstehen könnte". Dabei sei Alajbegovic gemeinsam mit dem 17-jährigen französischen Innenverteidiger-Talent Tyleel Tati einer von zwei Spielern, an denen die "Königlichen" besonders interessiert seien.

Alajbegovic hat seinen Vertrag in Salzburg erst kürzlich vorzeitig bis 2029 verlängert. Dass er so lange in der Mozartstadt bleiben wird, ist illusorisch.

Laut "Salzburger Nachrichten" hat der Ausbildungsklub des Bosniers, Bayer Leverkusen, eine Rückkaufoption von "nur" acht bis zehn Millionen Euro.