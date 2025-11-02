Blitztor ebnet Salzburg Weg zu Sieg über Ried

Red Bull Salzburg fährt in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 4:1-Sieg über die SV Ried ein. Damit ziehen die Salzburger vorerst an Tabellenführer Sturm Graz vorbei.

Die Bullen erleben einen absoluten Traumstart. Bereits nach 29 Sekunden klingelt es im Rieder Tor. Die Gäste verlieren knapp vor dem Strafraum den Ball, Clement Bischoff reagiert blitzschnell und trifft in die untere Ecke. Es ist das schnellste Tor der bisherigen Bundesligasaison.

Die Rieder kommen ganz schwer in die Partie, steigern sich aber. Mark Grosse (28.) und Kingston Mutandwa (33.) finden passable Möglichkeiten vor. Kurz darauf führt eine schnell ausgeführte Umschaltaktion zum Rieder Ausgleich. van Wyk leitet aus der Drehung zum Rieder Topstürmer Mutandwa weiter. Dieser schließt mit links zum 1:1 ab (34.).

Rote Karte nimmt Riedern jede Hoffnung

Zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt aus Sicht der Rieder fällt der neuerliche Führungstreffer der Salzburger. Bischoff ist wieder im Fokus und nimmt Kitano auf der Seite mit. Der Japaner vollendet ins Kreuzeck zu seinem vierten Saisontor.



Dann kommt kurz nach der Pause der Knackpunkt in der Partie: Nikki Havenaar muss nach einer Notbremse mit Rot vom Feld (49.). Mit einem Mann mehr legen die Salzburger noch zwei Tore nach. Nach Vorarbeit von Maurits Kjaergaard trifft Edmund Baidoo zum 3:1, Ratkov wird von Yorbe Vertessen bedient und setzt den 4:1-Schlusspunkt.



Für die Rieder ist einmal mehr nichts zu holen in Salzburg, den bisher letzten Sieg gab es 2002. Damit bleiben sie auf Rang neun.