SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR LASK LASK ASK
Heute 17:00 Uhr
Bundesliga heute: SK Rapid - LASK

Die Hütteldorfer wollen im Duell mit dem LASK in die Erfolgsspur zurückfinden. Bei den Linzern gibt Didi Kühbauer sein Comeback. LIVE-Infos:

Der SK Rapid ist am zehnten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga daheim gegen den LASK und dessen Neo-Coach Didi Kühbauer gefordert (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Grün-Weißen warten seit 14. September (4:1 gegen die WSG Tirol) auf einen vollen Erfolg. Seither gab es ein Remis und zwei Niederlagen, vor der Länderspielpause mussten sich die Hütteldorfer in Salzburg mit 1:2 geschlagen geben.

Rapid belegt mit 17 Punkten den dritten Tabellenrang, ist aber nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Sturm Graz.

Der LASK geht in die zweite Ära unter Trainer Didi Kühbauer, der in der Länderspielpause vom WAC gekommen ist und die Linzer nun wieder zum Erfolg führen soll.

Die Oberösterreicher haben erst sieben Zähler am Konto und belegen nur Rang elf - viel zu wenig für die Ansprüche der Athletiker.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Fußball Admiral Bundesliga SK Rapid Wien LASK