Der SK Sturm Graz startet ideal in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga. Der amtierende Meister gewinnt das Auftaktspiel beim LASK 2:0.

Beide Treffer fallen schon in der Anfangsphase. In der neunten Minute steht Grgic nach einem Kiteishvili-Kopfball an die Latte perfekt, um abzustauben (9.).

Nach einem ungeschickten Foul von Andrade an Kiteishvili ist es der Georgier selbst, der vom Elfmeterpunkt souverän bleibt (12.). Unmittelbar darauf muss Jungwirth retten, da Grgic fast für einen völligen Fehlstart des LASK gesorgt hätte (14.).

Zu Seitenwechsel muss Oermann für Aiwu weichen, Sturms Neo-Innenverteidiger wird vor dem Halbzeitpfiff von Adeniran wüst gefoult.

Im Laufe der zweiten Hälfte klopft der LASK immer wieder an: Lang schließt einen schönen Zug zum Strafraum mit einem Lattentreffer ab (59.), fünf Minuten später wird sein Tor wegen einer Abseitsstellung von Passgeber Cisse vom VAR zurückgenommen (64.).

Sturm verwaltet das Ergebnis in der zweiten Hälfte, ohne zahlreiche Möglichkeiten vorzufinden. Einzig gegen Beganovic muss Jungwirth einmal rettend eingreifen (87.).

Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26