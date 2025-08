Auftaktsieg! WSG gewinnt Torfestival gegen Hartberg

Am ersten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga bezwingt die WSG Tirol den TSV Hartberg im Tivoli Stadion mit 4:2.

In einer turbulenten Partie gehen die Gäste durch Lukas Spendlhofer (15.) in Führung, doch die Tiroler drehen das Spiel durch Tore von Moritz Wels (25.) und Valentino Müller per Elfmeter (37.), ehe Elias Havel (45.+3) noch vor der Pause ausgleicht. Anselm (68.) und abermals Müller (80.) besorgen den WSG-Erfolg.

Mit dem Auftaktsieg übernehmen die Wattener vorläufig die Tabellenführung.

Spendlhofer trifft bei Bundesliga-Comeback

Die Elf von Philipp Semlic startet druckvoll in die Partie und kommt durch Marco Boras (3.) zum ersten Abschluss. Dennoch jubeln zunächst die Gäste: Nach einem Eckball trifft Lukas Spendlhofer (15.) zur Führung für die Mannschaft von Manfred Schmid.

Die Tiroler zeigen sich davon aber unbeeindruckt und kommen nach einer Druckphase zum verdienten Ausgleich durch Moritz Wels (25.).

Noch vor der Halbzeit dreht die WSG die Partie. Nach einem Foul von Hartberg-Goalie Tom Hulsmann verwandelt Valentino Müller den fälligen Strafstoß souverän zum 2:1 (37.).

Der Schlusspunkt der ersten Hälfte gehört aber den Steirern: In der Nachspielzeit sorgt Elias Havel (45.+3) für den 2:2-Pausenstand.

Müller entscheidet mit Traumtor

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die WSG Tirol das spielbestimmende Team und kontrolliert mit 57 Prozent Ballbesitz die Partie. Der Offensivdrang wird in der 68. Minute belohnt, als Tobias Anselm nach einer Vorlage von Benjamin Böckle per Kopf zur erneuten Führung trifft.

Hartberg versucht durch mehrere Wechsel, dem Spiel noch eine Wende zu geben, bleibt im Angriff aber weitgehend harmlos. Ein vielversprechender Vorstoß wird wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

Für die Vorentscheidung sorgt schließlich Valentino Müller, der mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 80. Minute den 4:2-Endstand fixiert - per sehenswertem Fernschuss.

Die WSG Tirol feiert damit einen perfekten Saisonstart. Der TSV Hartberg hingegen muss trotz zweier Auswärtstore und einer kämpferischen Leistung zum Auftakt einen Dämpfer hinnehmen.